Crans-Montana incendio Capodanno | la scala rimpicciolita che ha trasformato il locale in una trappola mortale

Nella notte di Capodanno, un incendio ha interessato il locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, provocando numerose vittime e feriti. L’incidente ha evidenziato le criticità legate alla sicurezza degli spazi dedicati ai giovani, lasciando un segno profondo nella comunità. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità.

La notte di Capodanno, un violento incendio ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana (Svizzera ), causando 40 morti e 119 feriti tra giovani e giovanissimi in festa. L'inchiesta della Procura del Vallese, aperta per omicidio colposo, lesioni e incendio colposo, indaga su possibili negligenze dei titolari francesi, che affermano di aver rispettato tutte le norme.L'incendio è divampato nel seminterrato, innescato da scintille di fontane luminose inserite nelle bottiglie di champagne, tenute troppo in alto durante i brindisi. Le scintille hanno raggiunto il rivestimento fonoassorbente (schiuma anecoica) del basso soffitto in legno, che ha preso fuoco immediatamente, rivelandosi probabilmente non ignifugo come obbligatorio.

