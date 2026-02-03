Romano donna di 79 anni scippata in pieno giorno | strattonata finisce in ospedale

Una donna di 79 anni è stata scippata in pieno giorno a Roma. Era intorno alle 14 di martedì 3 febbraio quando, camminando lungo via Indipendenza, qualcuno le ha strappato la borsa e le ha fatto perdere l’equilibrio. La donna è caduta a terra e ha riportato delle ferite, finendo in ospedale per accertamenti. La polizia sta cercando il ladro, che è riuscito a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Romano. Attimi di paura nel primo pomeriggio di martedì 3 febbraio per una donna di 79 anni, scippata della sua borsa mentre, intorno alle 14, stava percorrendo via Indipendenza, a est dell'abitato. All'anziana è stata sottratta la borsa contenente denaro contante, documenti e altri effetti personali. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata violentemente strattonata dal ladro che, subito, ha fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. L'intervento è stato classificato in codice verde: la vittima se l'è cavata con un forte spavento e le sue condizioni non destano, fortunatamente, preoccupazione.

