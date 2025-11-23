Ubriaca fradicia ragazza di 21 anni collassa vicino alla parrocchia
Intorno alle 0.40 della notte tra sabato e domenica, una giovane di 21 anni è stata soccorsa a Darfo Boario Terme nei pressi di un’abitazione di via Dosso, a pochi metri dalla parrocchia di Fucine. La ragazza, ubriaca fradicia, si trovava in condizioni preoccupanti, tanto da richiedere. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
