Lorena Wiebes vince lo sprint alla terza tappa del UAE Tour femminile 2026 Guazzini supera Consonni nel top-5

Lorena Wiebes ha conquistato la terza tappa dell’UAE Tour femminile 2026, battendo le concorrenti nello sprint finale a Abu Dhabi Breakwater. La velocista olandese ha controllato la corsa, portando a casa una vittoria importante. Nel frattempo, Guazzini si è piazzata quarta, superando Consonni nel gruppo delle prime cinque.

Lorena Wiebes firma una vittoria di forza all’UAE Tour Women, imponendosi sul traguardo di Abu Dhabi Breakwater al termine di una giornata gestita con autorevolezza dalla SD Worx Protime. La velocista olandese, già in testa alla generale, chiude la corsa con il terzo successo consecutivo nell’edizione 2026, consolidando la propria posizione come dominatrice della manifestazione emiratina. La frazione è partita da Abu Dhabi TeamLab Phenomena in condizioni non ideali: diverse pretendenti non hanno preso il via, tra cui Marlen Reusser, Irma Siri e Auke De Buysser, ancora segnate dalla caduta del giorno precedente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Lorena Wiebes vince lo sprint alla terza tappa del UAE Tour femminile 2026, Guazzini supera Consonni nel top-5 Approfondimenti su UAE Tour UAE Tour femminile 2026, Wiebes batte allo sprint Consonni. Quarta Guazzini Lorena Wiebes mette a segno il secondo successo di fila nell’UAE Tour femminile 2026. Wiebes trionfa nello sprint, Consonni seconda e Guazzini quarta al UAE Tour femminile 2026 Lorena Wiebes si aggiudica lo sprint nella quarta tappa del UAE Tour femminile. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su UAE Tour Argomenti discussi: Lorena Wiebes riapre il conteggio alla prima tappa del UAE Tour; LA MAGLIA ROSSA LORENA WIEBES VINCE LA SECONDA TAPPA DELL'UAE TOUR WOMEN; Lorena Wiebes al settimo cielo; UAE Tour femminile 2026: si comincia ovviamente nel segno di Lorena Wiebes. UAE Tour femminile: Wiebes vince ancora, Consonni secondaLorena Wiebes si conferma protagonista assoluta nella seconda tappa dell’UAE Tour femminile, conquistando la vittoria allo sprint sul traguardo di Hamdan Bin Mohamed Smart University. L’atleta olandes ... it.blastingnews.com UAE Tour femminile 2026, Wiebes batte allo sprint Consonni. Quarta GuazziniLo UAE Tour femminile 2026 finora ha una sola padrona ed è Lorena Wiebes. L'olandese della SD Worx concede il bis e trionfa anche nella seconda tappa ... oasport.it Replica Lorena Wiebes nella seconda tappa del UAE Tour. Ordine d'arrivo 2^ tappa, Dubai Police Academy - Hamdan Bin Mohamed Smart University di 145km. 1^ Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) 3:38:44 2^ Chiara Consonni s.t. 3^ Nienke Venhoven facebook Lorena Wiebes dominates the UAE Tour Women 2026 sprint after yesterday's opener. Consonni 2nd, Guazzini 4th as Wiebes extends her GC lead. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.