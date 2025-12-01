Livigno (Sondrio) – Le Olimpiadi fermano il tempo, fermano il mondo. A dirlo è Giorgio Rocca, l’ex slalomista azzurro capace di vincere 11 gare di coppa del mondo e una ’coppetta’ di specialità, che nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ha il ruolo di ambassador. Il campione livignasco non è mai riuscito a piazzare la zampata alle Olimpiadi (fuori nella prima manche dello slalom del Sestriere dove era il grande favorito e in combinata fermo a soli 4 centesimi dal podio) ma ha vissuto momenti unici. Rocca, lei a Torino 2006 ha avuto un ruolo molto importante: ha avuto l’onore di pronunciare il giuramento olimpico a nome di tutti gli atleti partecipanti ai Giochi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Livigno, l’ambassador Giorgio Rocca: “Le Olimpiadi sono un’esperienza unica che ferma il tempo”