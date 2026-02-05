Ore 14 si ferma per le Olimpiadi | quando torna in tv il talk di Milo Infante

Alle 14, il talk di Milo Infante si ferma per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Oggi, giovedì 5 febbraio, lo show non va in onda, mentre le competizioni olimpiche occupano le reti televisive. La pausa arriva proprio nel momento in cui le Olimpiadi sono al centro dell’attenzione, lasciando il pubblico in attesa di rivedere il programma.

Ore 14 si ferma: stop per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il talk show Ore 14, condotto da Milo Infante, si ferma oggi, giovedì 5 febbraio 2026. La puntata in onda nel primo pomeriggio su Rai 2 è l’ultima prima di una lunga pausa imposta dal calendario olimpico. Con l’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, la Rai riorganizza il palinsesto per dare spazio alla copertura integrale dei Giochi, sospendendo temporaneamente uno dei format più riconoscibili della cronaca televisiva. Perché Ore 14 non va in onda su Rai 2?. La sospensione del programma non è legata a decisioni editoriali o a problemi di ascolti, ma a una scelta strategica di palinsesto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Questa mattina, alle 14, il talk show di Milo Infante è stato sospeso.

Oggi, venerdì 12 dicembre 2025, il programma di approfondimento sulla cronaca nera

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

