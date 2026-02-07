Tutti pazzi per la carbonara di Rimini Lo storico pub ne ha servite decine di migliaia | svelata la cifra

Da oltre 35 anni, il pub Bounty di Rimini serve decine di migliaia di porzioni di carbonara. Anche nel 2025, il locale ha raggiunto un nuovo record, confermando che il piatto resta il grande protagonista tra i clienti. La fila davanti al pub non si ferma, e la voglia di assaggiare questa specialità non sembra calare.

Oltre 35 anni di storia alle spalle, eppure le sue carbonare sembrano non stancare mai. Il Bounty di Rimini, anche per il 2025, ha messo a segno un altro record per quanto concerne il suo piatto più iconico. Tutti, residenti e turisti, fanno tappa nel locale almeno una volta l'anno per assaggiare.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Bounty Rimini

A Prato, un noto gestore di pub, Massimo Cosmo, di 50 anni, è stato arrestato e portato in carcere con un’ordinanza cautelare.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bounty Rimini

Argomenti discussi: Tutti pazzi per Prato Nevoso: oggi sulla neve anche il capitano del Genoa; Tutti pazzi per le divise di Milano-Cortina 2026: da quelle della Mongolia e Haiti ai fit check degli atleti su TikTok, sono le Olimpiadi più fashion di sempre; Tutti pazzi per la geotermia. Il Veneto sperimenta 15 progetti; Tutti pazzi per i ciliegi in fiore. In Giappone? No, a Venaria.

Tutti pazzi per la carbonara di Rimini. Lo storico pub ne ha servite decine di migliaia: svelata la cifraOltre 35 anni di storia e una carbonara che continua a macinare numeri da record. Anche nel 2025 il Bounty di Rimini festeggia il suo piatto simbolo: svelato il numero di porzioni servite ... riminitoday.it

Olimpiadi 2026, tutti pazzi per l’Ice Man di Cortina: il moonwalk sulla pista da curlingMichael Jackson si è reincarnato in questo bravissimo tecnico del ghiaccio? Dietro al suo passo di danza c'è un motivo preciso ... iodonna.it

Dal parmigiano al bidet, tutti pazzi per l’italian style x.com

Tutti Pazzi per il Barletta Calcio esprime vicinanza e solidarietà al giornalista Adriano Antonucci. Un atto vile e ostile che condanniamo con fermezza. Forza Adriano! facebook