A Prato, un noto gestore di pub, Massimo Cosmo, di 50 anni, è stato arrestato e portato in carcere con un’ordinanza cautelare. L’uomo si era costituito dopo aver pestato un individuo sorpreso a sniffare cocaina nel suo locale, suscitando sconcerto nella comunità.

© Lanazione.it - “Ha scoperto un uomo a sniffare cocaina in un suo pub e lo ha pestato”: arrestato noto gestore di locali

Prato, 17 dicembre 2025 – Sconcerto a Prato per l’arresto di un notissimo gestore di pub e locali: Massimo Cosmo, 50 anni, ha ricevuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un pestaggio per il quale si era costituito e che era avvenuto proprio a Prato. L’uomo è proprietario di 4 locali: l’Hop’N Drop di via Terracini, e poi il Wallace, il Chiccho d’Uva e le Antiche volte tutti in piazza Mercatale. Una persona molto conosciuta che ora appunto è stata arrestata dai carabinieri e condotto nel penitenziario pratese. Cosa accadde. Erano le 5.40 di domenica 26 ottobre quando ci fu il pestaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

