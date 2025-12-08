Ravezzani ne ha per tutti | Spalletti ne fa di tutti i colori sembra ancora sotto shock Ma la Juventus è una squadra senza personalità
Ravezzani, giornalista, ha scritto questo messaggio dopo la sconfitta della Juventus contro il Napoli. Le sue parole. La sconfitta di misura al “Diego Armando Maradona” (2-1) ha lasciato strascichi pesanti in casa bianconera, riaprendo il processo alla gestione tecnica e alla tenuta mentale della squadra. A guidare il fronte della critica è Fabio Ravezzani. Il direttore di TeleLombardia, attraverso i suoi canali social, ha vergato un’analisi impietosa della prestazione della Juventus, mettendo sul banco degli imputati in primis l’allenatore Luciano Spalletti. Caos tattico: dalla catena mancina ai cambi “suicidi”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
"Sconcertante Spalletti che con Vlahovic ko anziché difendere Openda e David dice che tutti li considerano scarsi e tocca a loro smentirlo. Così non li aiuta: li affossa. Comolli non avrà gradito" Fabio Ravezzani #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti ne fa di tutti i colori. La catena Cabal-Koop disastrosa. Accentra Yildiz e Conceicao senza senso. Rimedia con un centrale inutile ma di ruolo. Poi sull’1-1 toglie gli unici pericolosi e perde la partita. Pessime anche le dichiarazioni post. Sembra ancora Vai su X
Ravezzani: "Spalletti ne fa di tutti i colori! Pessime anche le dichiarazioni post" - Juventus, criticando sulle scelte del tecnico bianconero Luciano Spalletti: "Spalletti ne fa di ... Segnala tuttonapoli.net