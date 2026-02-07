Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari gare 8 febbraio tv streaming

Giorno 2 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, domenica 8 febbraio, l'Italia sarà protagonista nelle otto finali che assegneranno medaglie: la discesa libera femminile di sci alpino, lo skiathlon maschile di sci di fondo, i 5000 metri maschili di speed skating, il PGS, maschile e femminile, di snowboard, la staffetta mista di biathlon, il singolo maschile dello slittino ed il team event di pattinaggio. Nella discesa femminile di sci alpino, che scatterà alle ore 11.30 sulla Pista Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo, saranno al via quattro delle sei italiane viste all'opera in questi giorni nelle prove, mentre resteranno escluse due tra Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago.

