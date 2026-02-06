Cesenatico e Cuba stringono un accordo per rafforzare il turismo tra i due paesi. La partnership tra Distal Caribe, azienda di Cuba, e Arcadia Tour Operator, con base a Viale Roma, si estende ormai da anni e mira a promuovere scambi e viaggi organizzati. Le due realtà collaborano per offrire pacchetti e servizi più strutturati, puntando a far crescere le visite e le opportunità di business.

Cesenatico e Cuba lavorano a braccetto nel turismo. Distal Caribe, Destination management company di riferimento a Cuba e parte del gruppo Distal Gsa Italia, celebra la sua partnership di lunga data con Arcadia Tour Operator, il tour operator incoming e Dmc con sede in viale Roma nel centro di Cesenatico, noto per la sua lunga esperienza nell’organizzazione di viaggi di gruppo, Mice ed eventi, con una rete consolidata di partner e servizi che ne fanno un punto di riferimento nel panorama italiano. È una collaborazione incisiva che potenzia la promozione di Cuba non soltanto sul mercato italiano, ma anche su scala internazionale, in un contesto di crescente domanda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il patto del turismo tra Cesenatico e Cuba

Approfondimenti su Cesenatico Cuba

Il progetto Situs tra turismo e sostenibilità a Benevento riceve già oltre 2 milioni di euro.

Il Patto del Lavoro per il turismo, firmato da sindacati e Regione Liguria, coinvolge Cgil, Cisl, Uil Liguria e le rispettive federazioni di categoria.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cesenatico Cuba

Argomenti discussi: Ecco il patto del turismo tra Cesenatico e Cuba; Locali più sicuri e controllo del territorio: ecco il patto tra prefettura e Comuni; Quali sono le sfide dell’Europa e del mondo nel 2026?; Ecco i punti di partenza del patto fra Cina e Gran Bretagna.

Ecco il patto del turismo tra Cesenatico e CubaCesenatico e Cuba lavorano a braccetto nel turismo. Distal Caribe, Destination management company di riferimento a Cuba e parte del gruppo Distal Gsa Italia, celebra la sua partnership di lunga data ... ilrestodelcarlino.it

Dopo l'incontro Xi-Starmer Ecco i punti di partenza del patto fra Cina e Gran BretagnaCina e Gran Bretagna ufficializzano il «reset» delle loro relazioni, sulla convinzione che sia «imperativo» e «vitale» per la pace nel mondo avere più dialogo tra le parti in un mondo afflitto da turb ... bluewin.ch

L'Assessorato allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro, nell'ambito delle iniziative del Patto per il lavoro, ha lanciato ufficialmente la Terza edizione del progetto Mentorship Milano, il progetto di empowerment femminile che ha già coinvolto oltre 1.3 facebook