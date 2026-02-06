Ecco il patto del turismo tra Cesenatico e Cuba

Cesenatico e Cuba stringono un accordo per rafforzare il turismo tra i due paesi. La partnership tra Distal Caribe, azienda di Cuba, e Arcadia Tour Operator, con base a Viale Roma, si estende ormai da anni e mira a promuovere scambi e viaggi organizzati. Le due realtà collaborano per offrire pacchetti e servizi più strutturati, puntando a far crescere le visite e le opportunità di business.

Cesenatico e Cuba lavorano a braccetto nel turismo. Distal Caribe, Destination management company di riferimento a Cuba e parte del gruppo Distal Gsa Italia, celebra la sua partnership di lunga data con Arcadia Tour Operator, il tour operator incoming e Dmc con sede in viale Roma nel centro di Cesenatico, noto per la sua lunga esperienza nell’organizzazione di viaggi di gruppo, Mice ed eventi, con una rete consolidata di partner e servizi che ne fanno un punto di riferimento nel panorama italiano. È una collaborazione incisiva che potenzia la promozione di Cuba non soltanto sul mercato italiano, ma anche su scala internazionale, in un contesto di crescente domanda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

