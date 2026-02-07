Il Comune di Abbiategrasso ha ottenuto 130mila euro grazie al bando Lombardia Style. È il secondo anno che la città guida una rete di amministrazioni locali per sviluppare il turismo online. La somma arriva per finanziare progetti dedicati alla promozione del territorio, coinvolgendo diverse realtà del territorio.

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Abbiategrasso, in qualità di ente capofila, ha guidato una cordata di amministrazioni locali nell’aggiudicazione del prestigioso bando Lombardia Style, "portando a casa" circa 130mila euro di contributi. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, ha premiato la qualità del progetto " Tra Navigli e Ticino. Percorsi di autenticità", che vede uniti in una strategia comune i comuni di Albairate, Bernate, Binasco, Cassinetta, Castano, Corbetta, Cuggiono, Cusago, Trezzano, Vermezzo e Zibido. L’assessore al Turismo e vicesindaco del Comune di Abbiategrasso, Beatrice Poggi, ha espresso la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come la collaborazione tra enti sia il vero motore del successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turismo in rete. In arrivo 130mila euro

Approfondimenti su Abbiategrasso Turismo

