La dea bendata in provincia di Novara | a Trecate vinti quasi 130mila euro

Colpo ricco in Piemonte nell'ultima estrazione del Lotto di giovedì 18 dicembre: come riporta Agipronews, centrati 129.500 euro a Trecate, in provincia di Novara.Il bottino è stato centrato grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Bari e una giocata da 5 euro in un punto. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

La dea bendata arriva in paese: vinti quasi 160 mila euro al Lotto

