La dea bendata in provincia di Novara | a Trecate vinti quasi 130mila euro

Colpo ricco in Piemonte nell'ultima estrazione del Lotto di giovedì 18 dicembre: come riporta Agipronews, centrati 129.500 euro a Trecate, in provincia di Novara.Il bottino è stato centrato grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Bari e una giocata da 5 euro in un punto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: La dea bendata arriva in paese: vinti quasi 160 mila euro al Lotto

Leggi anche: La dea bendata arriva in paese: vinti quasi 160 mila euro al Lotto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nella riserva di Pantalica nel comune di Sortino in provincia di Siracusa in Sicilia ci sono Cinquemila tombe scavate nella roccia come un alveare di pietra. Nel cuore selvaggio della Sicilia sud-orientale, nel comune di Sortino, le valli dell'Anapo e del Calcinar - facebook.com facebook