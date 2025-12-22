Grugliasco investe sulle telecamere di sorveglianza | stanziati 130mila euro per implementarle
L’amministrazione comunale di Grugliasco ha annunciato, per il 2026, un importante investimento per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza cittadini. A questo sono stati destinati 130mila euro, di cui 90mila finanziati dal Ministero dell’interno a seguito dell’approvazione del progetto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
