Grugliasco investe sulle telecamere di sorveglianza | stanziati 130mila euro per implementarle

22 dic 2025

L’amministrazione comunale di Grugliasco ha annunciato, per il 2026, un importante investimento per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza cittadini. A questo sono stati destinati 130mila euro, di cui 90mila finanziati dal Ministero dell’interno a seguito dell’approvazione del progetto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

