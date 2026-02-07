Trump e Iran | spiraglio di accordo tra tensioni e sanzioni previsto un nuovo round di negoziati

Il presidente Donald Trump dice di essere ottimista sulle trattative con l’Iran. Dopo mesi di tensioni e sanzioni, si sente un piccolo spiraglio di accordo. Trump afferma che le negoziazioni sono “molto buone” e vede segnali che Teheran voglia arrivare a un'intesa. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo giro di colloqui tra le due parti, mentre entrambe le parti mantengono un atteggiamento cauto.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso un cauto ottimismo riguardo alle trattative in corso con l'Iran, descrivendole come "molto buone" e suggerendo una reale volontà da parte di Teheran di raggiungere un accordo. La dichiarazione, rilasciata a bordo dell'Air Force One mentre si recava alla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, giunge in un momento di crescente tensione, segnato da minacce di ritorsioni statunitensi e dall'imposizione di nuove sanzioni economiche. L'annuncio di un nuovo incontro tra le parti, previsto per l'inizio della prossima settimana, alimenta le speranze di una possibile de-escalation, ma resta sullo sfondo l'apprensione per la stabilità della regione e la sorte degli americani presenti in Iran, ai quali Washington ha intimato di lasciare il Paese o di "tenere un profilo basso".

