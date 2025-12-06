ucraina previsto un nuovo round di colloqui tra kiev e gli usa

I funzionari degli Stati Uniti e dell’Ucraina hanno annunciato che si incontreranno per il terzo giorno consecutivo dopo i progressi compiuti sul quadro di sicurezza, esortando la Russia a impegnarsi per la pace. I funzionari, che si sono incontrati per il secondo giorno in Florida venerdì, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che offre una panoramica generale sui progressi che affermano siano stati compiuti mentre Trump spinge Kiev e Mosca ad accettare una proposta mediata dagli Stati Uniti per porre fine a quasi quattro anni di guerra. “Russia dimostri impegno serio per la pace”. “Entrambe le parti hanno convenuto che il progresso reale verso qualsiasi accordo dipende dalla disponibilità della Russia a dimostrare un serio impegno per la pace a lungo termine, comprese misure volte alla distensione e alla cessazione delle uccisioni”, si legge nella dichiarazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

