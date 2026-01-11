Venezuela il Dipartimento di Stato Usa invita gli americani a lasciare il Paese
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso un avviso di viaggio per il Venezuela, consigliando ai cittadini americani di lasciare immediatamente il Paese. L'avviso si basa sulla presenza di milizie armate che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei viaggiatori statunitensi e sulla possibilità di individuare persone che mostrino sostegno agli Stati Uniti. È importante seguire le indicazioni ufficiali per garantire la propria sicurezza in questa situazione.
AGI - Il governo degli Stati Uniti ha avvertito che ci sono milizie armate in Venezuela che cercano americani o prove di "sostegno agli USA" e ha ribadito l'appello ai suoi cittadini a non viaggiare o lasciare "immediatamente" il Paese sudamericano. L'Ufficio degli Affari Consolari del Dipartimento di Stato ha aggiornato la sua raccomandazione per il Venezuela, che continua ad avere il più alto livello di rischio per gli americani. "Prima di partire, i cittadini americani dovrebbero prendere precauzioni e conoscere il loro ambiente. Ci sono rapporti di gruppi di milizie armate, noti come collettivi, che tagliano strade e perquisiscono veicoli alla ricerca di prove della cittadinanza americana o del sostegno agli Stati Uniti", indica l'avviso. 🔗 Leggi su Agi.it
