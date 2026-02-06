Usa l' allerta | Gli americani in Iran lascino subito il Paese E annunciano nuove sanzioni sul petrolio

Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo appello agli americani presenti in Iran: devono lasciare subito il Paese o, almeno, mantenere un atteggiamento discreto. Il governo americano avverte che potrebbero esserci nuove sanzioni sul petrolio, e invita gli americani a stare attenti e a mantenere il contatto con le ambasciate. La tensione tra i due paesi resta alta e cresce il rischio di restrizioni più severe.

Gli Stati Uniti hanno chiesto agli americani in Iran di lasciare immediatamente il Paese o comunque di «tenere un profilo basso» ed essere «sempre in contatto» con famiglia e amici. «A causa di misure di sicurezza rafforzate, chiusure stradali, interruzioni dei trasporti pubblici e blocchi di internet», si legge in un'allerta sul sito dell'ambasciata virtuale a Teheran. I cittadini americani, se possibile in sicurezza, devono valutare la possibilità di lasciare l'Iran via terra verso l'Armenia o la Turchia «immediatamente». Altrimenti, si avverte «trovate un luogo sicuro, evitate le manifestazioni, mantenete un profilo basso».

