truffato con i massaggi la denuncia di un 60enne

Un uomo di 60 anni ha denunciato di essere stato truffato da una massaggiatrice. Secondo la denuncia, avrebbe perso migliaia di euro dopo aver affidato i suoi soldi a questa persona, che avrebbe anche esercitato in modo abusivo. La vicenda sta facendo parlare nella zona, mentre le indagini sono in corso.

Truffato per migliaia di euro da una massaggiatrice, che peraltro avrebbe operato anche in modo abusivo. E’ la pesante accusa lanciata da un sessantenne lucchese che si è presentato poco tempo fa ai carabinieri per denunciare una massaggiatrice che opera alla periferia di Lucca. L’uomo sostiene di essere stato raggirato dopo essersi presentato da lei per alcune prestazioni professionali. Alla fine le avrebbe versato oltre duemila euro intenerito da storie familiari personali che poi si sarebbero rivelate fasulle. Ai carabinieri il sessantenne ha dichiarato di aver pagato in anticipo 350 euro per cinque sedute di massaggi specifici, ma che la situazione tra lui e la massaggiatrice aveva presto preso una strada imprevista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

