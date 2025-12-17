Difende la fidanzata dalle avances di un uomo e si ritrova con un coltello puntato alla gola | denunciato 60enne
Un uomo di 60 anni è stato denunciato dopo aver difeso la sua fidanzata da un tentativo di avances, finendo con un coltello puntato alla gola. L'episodio, avvenuto in Italia, evidenzia le conseguenze di un intervento impulsivo e le tensioni che possono scaturire in situazioni di conflitto.
italiano.I carabinieri della Stazione di Solignano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 60enne italiano per minacce aggravate dall'uso di un'arma da taglio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
