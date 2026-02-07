Trovato cadavere su una panchina Senza tetto vittima del freddo nel parco diventato sua dimora

Un uomo di 42 anni, senza tetto, è stato trovato morto ieri mattina nel parco di via Milano. Era disteso su una panchina, forse già senza vita da qualche ora. La zona, tra via Donegani e via Bagnadore, è nota per essere abitata da persone in difficoltà. La polizia ha aperto un’indagine per capire le cause del decesso, ma al momento non ci sono segni di violenza. La vittima viveva in quella parte della città e spesso trascorreva le notti all’aperto, tra i tanti senza dimora che frequentano il parco.

È morto su una panchina nel parco che aveva eletto a sua dimora e giaciglio, forse nel sonno. È la triste fine che ha fatto un quarantaduenne clochard, trovato privo di vita ieri mattina proprio in una delle aree verdi di via Milano in città, tra via Donegani e via Bagnadore, vicino ai comandi della Municipale e della Finanza. L'uomo, originario dell'Uzbekistan, stando ai passanti sembrava dormisse, tutto imbacuccato in un vecchio cappotto logoro, disteso appunto com'era su una panchina. Invece era deceduto, forse per via di un malore o del freddo dopo una vita di stenti, minata dalla malattia, dal disagio e dalle dipendenze.

