Giovane senza dimora trovato morto vicino alla stazione Centrale di Milano | ancora una vittima del freddo

Questa mattina un ragazzo di 25 anni senza fissa dimora è stato trovato morto in piazza Luigi di Savoia, vicino alla stazione Centrale di Milano. La polizia indaga sulla sua morte, che sembra collegata al freddo intenso di questi giorni. Nessuno ha ancora chiarito cosa sia successo, ma la scena lascia intendere che il freddo abbia giocato un ruolo decisivo. La zona è stata subito transennata mentre si attendono i rilievi.

Il ritrovamento del corpo. Questa mattina, domenica 1 febbraio, un ragazzo di 25 anni senza fissa dimora è stato trovato morto in piazza Luigi di Savoia, nelle vicinanze della stazione Centrale di Milano. Il giovane – la cui identità non è ancora stata confermata – era sdraiato su un giaciglio di fortuna, probabilmente dopo aver passato la notte al freddo. Secondo le prime informazioni, il corpo è stato scoperto intorno alle 8:00 da agenti della polizia ferroviaria, che hanno subito contattato il 118. All'arrivo dei soccorsi, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Dai primi accertamenti non risultano segni di violenza, ma sarà l' autopsia a determinare con certezza la causa della morte, con l' ipotermia considerata la più probabile.

