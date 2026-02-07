Trovate due auto rubate e con targhe contraffatte | sono quelle usate in un recente colpo al bancomat

La polizia ha trovato due auto abbandonate tra Lecce e Campi Salentina. Le vetture sono risultate rubate e sarebbero state usate durante un colpo al bancomat avvenuto di recente nella zona. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci sono collegamenti tra le auto e i responsabili dell’assalto.

Si tratta di una Alfa Romeo e di una Opel Corsa, rinvenute nelle campagne tra Lecce e Campi Salentina dai carabinieri e utilizzate nell'assalto a Squinzano, lo scorso 16 gennaio LECCE- Due auto abbandonate nelle campagne fra Lecce e Campi Salentina: entrambe rubate, sono quelle utilizzate per un recente assalto al bancomat. La scoperta è stata fatta nelle scorse ore dai carabinieri del comando provinciale, poi raggiunti dai colleghi del Nucleo Investigativo, guidati dal tenente colonnello Cristiano Marella. Questi ultimi hanno proceduto coi rilievi tecnici sull'Alfa Romeo Stelvio e sulla Opel Corsa, dotate di targhe contraffatte.

