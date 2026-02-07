nizza monferrato ragazza di 17 anni trovata morta in un rio forse strangolata

Questa mattina, a Nizza Monferrato, i carabinieri hanno trovato il corpo di una ragazza di 17 anni in un rio. La giovane potrebbe essere stata strangolata, ma le indagini sono in corso per capire cosa sia successo davvero. La comunità è sconvolta e si aspetta che gli inquirenti facciano luce sulla vicenda.

Torino, 7 febbraio 2026 – Tragedia a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un corso d'acqua. I carabinieri indagano per omicidio: l'ipotesi è che la ragazza sia stata strozzata e poi gettata nel rio. Da una prima rilevazione infatti il corpo presenterebbe segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. Da quanto si apprende, la vittima aveva trascorso la serata con un gruppo di amici in alcuni locali della città per poi allontanarsi. Il suo cadavere è stato notato affiorare dall'acqua del rio Nizza, all’altezza di un distributore di benzina, dagli stessi amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all'abitato di Incisa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile facebook