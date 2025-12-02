Serie c maschile Invicta serata da dimenticare Troppi errori e poca grinta
Quinta sconfitta in campionato per l’ Invicta in serie C maschile. E ancora una prestazione da Dottor Jekyll e Mister Hyde. La formazione di Enrico Ferrari ha ceduto 3-0 a Rufina sul campo della Polisportiva Remo Masi. Una sconfitta pesante nel punteggio (25-20, 25-19, 25-20) che dimostra la discontinuità della squadra grossetana tra il giocare in casa e fuori casa. I padroni di casa non sono sembrati irresistibili, ma la formazione maremmana ha fatto poco o niente per contrastarli efficacemente. Quasi sempre a rincorrere in tutti e tre i set con la sola parentesi dell’inizio del terzo set quando i grossetani si sono trovati in vantaggio per poi commettere troppi errori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Enrico Spada. . La decima giornata del campionato di serie A1 Maschile conferma l'egemonia del duo Pro Recco-AN Brescia. Nell'incontro di cartello i Lombardi dominano la scena alla Carmen Longo imponendosi con un perentorio 20-7 contro la De Akker B - facebook.com Vai su Facebook
Serie C maschile. Invicta, serata nera. A Prato secca sconfitta - Trasferta pesantissima per l’Invicta nel posticipo di serie C maschile. Secondo lanazione.it
Serie C maschile. Invicta, sconfitta con grande onore - Nella seconda giornata del campionato di serie C maschile la formazione di ... Secondo sport.quotidiano.net
Invicta, oggi una trasferta insidiosa con la Remo Masi, squadra che è a pari punti - Oggi, per il posticipo dell’ottava giornata di serie C maschile, la ... msn.com scrive
Serie C maschile. L’Invicta va a Prato. Avversario ostico - Trasferta a Prato per i giovani dell’Invicta che proveranno a dimenticare il ko del turno scorso contro il Torretta Livorno. Scrive msn.com
Il sabato caldo del volley versiliese - Nella serie B maschile l'UPC SDH Camaiore affronta (ore 21) la difficile trasferta sul campo del forte Invicta Grosseto. Si legge su noitv.it
Serie B maschile. Invicta, uno stop amaro - Sotto di due set, i grossetani reagiscono e rimettono il match in parità. Da lanazione.it