Quinta sconfitta in campionato per l’ Invicta in serie C maschile. E ancora una prestazione da Dottor Jekyll e Mister Hyde. La formazione di Enrico Ferrari ha ceduto 3-0 a Rufina sul campo della Polisportiva Remo Masi. Una sconfitta pesante nel punteggio (25-20, 25-19, 25-20) che dimostra la discontinuità della squadra grossetana tra il giocare in casa e fuori casa. I padroni di casa non sono sembrati irresistibili, ma la formazione maremmana ha fatto poco o niente per contrastarli efficacemente. Quasi sempre a rincorrere in tutti e tre i set con la sola parentesi dell’inizio del terzo set quando i grossetani si sono trovati in vantaggio per poi commettere troppi errori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie c maschile. Invicta, serata da dimenticare. Troppi errori e poca grinta