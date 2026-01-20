Napoli locale chiuso a Chiaia | troppi clienti e gravi carenze

A Napoli, un locale di Chiaia è stato chiuso a causa di gravi carenze di sicurezza. La verifica ha evidenziato un sovraffollamento e assenza di misure di sicurezza essenziali, come vie di fuga, prese d’aria e estintori, oltre a problemi di rumore eccessivo. La chiusura si inserisce nel quadro dei controlli per garantire ambienti pubblici sicuri e conformi alle normative vigenti.

NAPOLI, 20 gennaio 2026 – Musica ad alto volume, sovraffollamento, assenza di vie di fuga, finestre, prese d'aria ed estintori. È quanto accertato dalla Polizia di Stato in un locale dei cosiddetti baretti di Chiaia, controllato la sera del 24 dicembre. Su proposta del Commissariato San Ferdinando, il Questore di Napoli Maurizio Agricola ha disposto la sospensione per 30 giorni dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ritenendo la situazione di pericolo concreto e attuale. Nella stessa serata gli agenti avevano già ordinato l' immediata cessazione dell'intrattenimento musicale.

