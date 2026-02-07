Trionfa l’Arte e la Poesia presso la Galleria Niceforo di Reggio Calabria

La mostra “Artisti e Poeti del Terzo Millennio – Selezione Platinum” si è appena conclusa alla Galleria Niceforo di Reggio Calabria. Per due settimane, artisti e poeti si sono confrontati tra premi e riconoscimenti, attirando un pubblico appassionato. La direttrice dell’evento, Francesco Logoteta, ha guidato con entusiasmo questa esposizione dedicata al volume curato da Sonia Demurtas. La rassegna ha lasciato un segno forte nella scena culturale locale, con opere e poesie che hanno portato in luce il talento del nuovo millennio

Reggio Calabria – Si è conclusa, tra premi e riconoscimenti, presso la Galleria d'Arte Niceforo di Reggio Calabria, diretta con passione dall'artista e gallerista Francesco Logoteta, la straordinaria mostra collettiva " Artisti e Poeti del Terzo Millennio – Selezione Platinum ", che ha ospitato dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026 un evento clou legato al prestigioso volume omonimo curato dalla critica d'arte Sonia Demurtas, presidente dell' Accademia Fior di Loto. Questa esposizione ha rappresentato un vero e proprio trionfo culturale: un'armonia perfetta tra pittura, scultura, fotografia e poesia, con opere di altissimo livello esposte in un luogo dell'anima che respira bellezza e accoglienza.

