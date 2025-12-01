Reggio Calabria assalto a portavalori in galleria | bottino da due milioni di euro
(Adnkronos) – Ammonterebbe a due milioni di euro il bottino trafugato dai malviventi che, all’alba di questa mattina, hanno assaltato un portavalori lungo l’autostrada A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, vicino Reggio Calabria. Ad agire sarebbe stato un commando che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe riuscito a isolare la zona spargendo chiodi sull’asfalto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Assalto al portavalori sulla Salerno-Reggio Calabria, bottino da due milioni - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria, assalto a portavalori: rubati due milioni di euro - Rapina a un portavalori questa mattina a Reggio Calabria sull'A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara in direzione nord. Riporta msn.com
Assalto a un portavalori con sparatoria e auto incendiate in autostrada: rubati due milioni VIDEO - Un colpo da circa due milioni di euro è stato messo a segno questa mattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l’autostrada, ai danni di un mezzo portavalori della ... Secondo ilgazzettino.it
Assalto a un portavalori lungo l'autostrada in Calabria, bottino da due milioni - Assalto questa mattina ad un mezzo portavalori lungo l'autostrada in provincia di Reggio Calabria. Riporta msn.com