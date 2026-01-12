Mareggiata a Scilla Reggio Calabria macchine sommerse dal mare e travolte dalle onde all' ingresso della galleria - VIDEO

Una mareggiata si è abbattuta sulla costa di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, causando l’annegamento di due auto all’ingresso della galleria. Le onde, intense e imprevedibili, hanno coinvolto la strada in modo significativo, evidenziando la forza del maltempo in questa zona. La scena, ripresa in un video, testimonia la potenza delle condizioni atmosferiche avverse che persistono nella regione.

Un'onda si è riversata potente e minacciosa sulla strada, travolgendo i due veicoli che stavano passando lì Violenta mareggiata a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, dove il maltempo continua a fare sul serio. Diverse macchine sono state sommerse dal mare e travolte all'ingresso della galleria.

