Trigno scartato a Sanremo 2026 dopo Amici | Ci ho provato non mi vergogno a dirlo

Trigno, il cantante che aveva sperato di salire sul palco di Sanremo, non ce l’ha fatta. Dopo aver tentato anche a “Amici”, il suo nome non è stato scelto tra i finalisti. Nonostante la delusione, Trigno ha detto di aver capito che è meglio così e che ora guarda avanti con più calma.

Trigno è tra gli artisti scartati al Festival di Sanremo 2026. Il cantante, tuttavia, ha dichiarato che dopo la delusione iniziale ha capito che è molto meglio così.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sanremo 2026

TrigNO torna a parlare dopo essere stato scartato da Sanremo.

Un 54enne latitante è stato catturato a Napoli, nascosto in un contenitore sotto il letto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Un ex concorrente di Amici 24 ha presentato un brano a Sanremo 2026 ma è stato scartato: ecco chi è; Sanremo 2026, Trigno (escluso) non si arrende al ‘no’ di Carlo Conti: Meglio così, una manna dal cielo; Amici, TrigNO scartato da Sanremo: le sue prime parole; Amici TrigNO scartato da Sanremo | le sue prime parole.

Amici, Trigno escluso dal Festival di Sanremo 2026: È stato meglio così, ci riproveròIl vincitore della categoria canto di Amici 24, TrigNO, ha rivelato di aver inviato una canzone a Carlo Conti per il prossimo Festival di Sanremo ma di essere stato scartato. comingsoon.it

Un ex concorrente di Amici 24 ha presentato un brano a Sanremo 2026 ma è stato scartato: ecco chi èIl personaggio in questione è Trigno, allievo di punta del team di Anna Pettinelli, che in un'intervista in esclusiva concessa nelle scorse ore ad Alvise Salerno nel corso del format Music Teller si è ... cosmopolitan.com

Amici, TrigNO conferma di essere stato scartato da Sanremo 2026: poi rilascia delle dichiarazioni importanti e... Approfondisci la news al link nei commenti facebook