Latitante trovato nel contenitore del letto a Napoli al carabiniere | Brigadiè ci ho provato
Un 54enne latitante è stato catturato a Napoli, nascosto in un contenitore sotto il letto. L’uomo, condannato per rapina ed estorsione, si era reso irreperibile la settimana scorsa. Quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento, ha ammesso di aver tentato di nascondersi, dicendo: “Brigadiè, ci ho provato”. Ora si trova in manette, dopo essere stato scoperto e arrestato.
Approfondimenti su Napoli Carabinieri
Ultime notizie su Napoli Carabinieri
Latitante dopo condanna per omicidio, fu trovato in un B&B a Torre Lapillo: arrestato presunto favoreggiatore di Carmine MazzottaArrestato dai carabinieri Angelo Buccarella, l'uomo accusato di aver aiutato il latitante Carmine Mazzotta, catturato lo scorso aprile in un B&b nel Salento. Il blitz è scattato nelle scorse ore in ... lagazzettadelmezzogiorno.it
#Noventa #Jesolo – Arrestato boss della droga, la polizia l’ha trovato a Dubai dov’era latitante E’ stato rintracciato a Dubai, dov’era latitante. Un importante narcotrafficante, un albanese di 39 anni, latitante dal 2019, è stato arrestato dalle Autorità di polizia emi - facebook.com facebook
Latitante internazionale arrestato a Fasano dalla Guardia di Finanza. Era ricercato in Albania per armi ed esplosivi, trovato con pistola e documenti falsi x.com
