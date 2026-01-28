Latitante trovato nel contenitore del letto a Napoli al carabiniere | Brigadiè ci ho provato

Un 54enne latitante è stato catturato a Napoli, nascosto in un contenitore sotto il letto. L’uomo, condannato per rapina ed estorsione, si era reso irreperibile la settimana scorsa. Quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento, ha ammesso di aver tentato di nascondersi, dicendo: “Brigadiè, ci ho provato”. Ora si trova in manette, dopo essere stato scoperto e arrestato.

