Latitante trovato nel contenitore del letto a Napoli al carabiniere | Brigadiè ci ho provato

Un 54enne latitante è stato catturato a Napoli, nascosto in un contenitore sotto il letto. L’uomo, condannato per rapina ed estorsione, si era reso irreperibile la settimana scorsa. Quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento, ha ammesso di aver tentato di nascondersi, dicendo: “Brigadiè, ci ho provato”. Ora si trova in manette, dopo essere stato scoperto e arrestato.

In manette un 54enne: l'uomo, destinatario di un ordine di carcerazione per rapina ed estorsione, si era reso irreperibile la scorsa settimana.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

