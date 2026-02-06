Amici TrigNO scartato da Sanremo | le sue prime parole

TrigNO torna a parlare dopo essere stato scartato da Sanremo. L’artista si è raccontato sui social, spiegando come ha vissuto l’esclusione e cosa ha capito in questa fase. Dopo l’amarezza iniziale, ora guarda avanti e promette di continuare a lavorare sulla sua musica.

Amici e Sanremo tornano a incrociarsi anche quest’anno. Tra gli artisti rimasti fuori c’è anche TrigNO, che nelle ultime ore ha raccontato apertamente come ha vissuto l’ esclusione e cosa ha capito dopo la prima amarezza. Le sue parole, dette in diretta social, hanno colpito i fan per la lucidità e per il modo in cui ha trasformato la delusione in una nuova spinta. Maria Rosaria Dalmonte spiazza dopo l’uscita da Amici 25 Amici, TrigNO: il tentativo per Sanremo e la scoperta dal Tg1. TrigNO (pseudonimo di Pietro Bagnadentro ) ha confermato di aver inviato un brano a Carlo Conti. Il 24enne ha raccontato di esserci rimasto male nel momento in cui, guardando il Tg1, ha scoperto di non essere tra i 30 Big annunciati per il palco dell’ Ariston. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Un ex vincitore di Amici, inizialmente tra i favoriti, è stato escluso dalla selezione per Sanremo 2026 da Carlo Conti.

Trigno aveva già provato a entrare ad Amici due anni prima

