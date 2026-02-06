Coppa Italia all’Unipol Arena quattro big per due posti in finale | Trento-Piacenza e Perugia-Verona da dentro o fuori

Quattro squadre si sfidano questa sera all’Unipol Arena per conquistare un posto in finale nella Coppa Italia di Superlega. Trento e Piacenza si affrontano in una delle semifinali, mentre Perugia e Verona si contendono l’altra. Le partite sono decisive: chi vince avanza, chi perde esce di scena. La tensione è alta e il pubblico aspetta con trepidazione i match, che promettono emozioni e colpi di scena.

