Coppa Italia all’Unipol Arena quattro big per due posti in finale | Trento-Piacenza e Perugia-Verona da dentro o fuori
Quattro squadre si sfidano questa sera all’Unipol Arena per conquistare un posto in finale nella Coppa Italia di Superlega. Trento e Piacenza si affrontano in una delle semifinali, mentre Perugia e Verona si contendono l’altra. Le partite sono decisive: chi vince avanza, chi perde esce di scena. La tensione è alta e il pubblico aspetta con trepidazione i match, che promettono emozioni e colpi di scena.
La Coppa Italia di Superlega entra nel momento decisivo con una Final Four che promette spettacolo e tensione agonistica. Sabato 7 febbraio, all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vanno in scena due semifinali che riuniscono quattro delle principali protagoniste del campionato. Si apre alle 15.30 con Itas Trentino–Gas Sales Bluenergy Piacenza. Alle 18.00 riflettori puntati su Rana Verona–Sir Susa Scai Perugia, confronto diretto tra prima e seconda della Superlega, separate da pochi punti e da un equilibrio che rende la gara totalmente aperta. La Coppa Italia rappresenta un crocevia emotivo e tecnico della stagione, capace di dare slancio o di lasciare scorie pesanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Domani scatta la Final Four all'Unipol Arena con il top della pallavolo maschile mondiale: si sfidano Trento, Perugia, Piacenza e Verona.
Coppa Italia, due notti da dentro o fuori: big in campo per volare a Bologna! Spicca Perugia-Civitanova
La Coppa Italia di Superlega maschile 2025 si avvicina alle fasi decisive con i quarti di finale, in programma tra il 29 e il 30 dicembre.
Dove vedere in tv Verona-Perugia, Coppa Italia volley 2026: orario semifinale, tv, streamingLa seconda semifinale di Coppa Italia, sabato 7 febbraio alle 18.00 all'Unipol Arena, concentra in un'unica sfida il meglio espresso finora dalla
Domani scatta la Final Four all'Unipol Arena con il top della pallavolo maschile mondiale: si sfidano Trento, Perugia, Piacenza e Verona. Coppa Italia, il meglio del volley ...Il conto alla rovescia dice meno uno. Domani, a partire dalle 15.30 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, scatterà
