Treni Salvini | i boicottaggi sono gravissimi atti di terrorismo

Salvini non usa mezzi termini. Oggi il leader della Lega ha definito gravissimi gli atti di sabotaggio sui treni, tra scioperi selvaggi, blocchi di binari e stazioni, e i boicottaggi. Per lui, si tratta di azioni che assomigliano a veri e propri atti di terrorismo, tutti finalizzati a danneggiare il Paese. La situazione resta calda, con le autorità che cercano di mettere un freno a questa escalation.

Roma, 7 feb. (askanews) – "Gravissimo. Tra scioperi selvaggi, blocchi dei binari e delle stazioni, boicottaggi e veri e propri atti di terrorismo, le provano tutte per danneggiare l'Italia. Eppure sono anni in cui sulla rete ferroviaria registriamo il massimo storico di cantieri, investimenti, treni circolanti e passeggeri trasportati. L'Italia fatta dalle persone di buona volontà corre, come dimostrano queste straordinarie Olimpiadi fortemente volute dalla Lega, perché è piu forte dell'odio e della violenza di pochi criminali. E nessuno più li giustifichi o li chiami "bravi ragazzi".Avanti, senza paura".

In seguito alla tragica strage di Sydney, il Presidente Mattarella ha condannato fermamente l’attacco, definendolo un atto ignobile di terrorismo.

