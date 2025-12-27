Terrorismo difesa Hannoun | ‘Inchiesta basata su atti d’Israele’

Milano, 27 dicembre 2025 – “Da una prima lettura della misura cautelare, mi sembra di capire che si basi sulle interpretazioni dei movimenti di denaro da parte delle autorità di Israele”. E' il commento dell'avvocato Fabio Sommovigo che assiste Mohammad Hannoun, il presidente dell'associazione palestinesi in Italia arrestato oggi, assieme al collega Emanuele Tambuscio. “Nelle carte c'è una ricostruzione dei movimenti di denari raccolti pacificamente per Gaza - aggiunge -. Le interpretazioni della Procura sembrano aderire a quelle di Israele, bisognerà valutare qual è la corretta interpretazione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

