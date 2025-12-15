Strage Sydney Mattarella | Ignobili atti di terrorismo

In seguito alla tragica strage di Sydney, il Presidente Mattarella ha condannato fermamente l’attacco, definendolo un atto ignobile di terrorismo. Nel suo messaggio, ha espresso solidarietà alle vittime e ha ribadito la condanna di ogni forma di violenza, antisemitismo e odio etnico o religioso, sottolineando l’importanza di contrastare con fermezza questi comportamenti.

“Quali che siano le causali e le responsabilità di questo vile attentato, rinnovo le più dure espressioni di condanna contro gli ignobili atti di terrorismo, le ripugnanti manifestazioni e forme di antisemitismo, ogni espressione di fanatica violenza alimentata da odio etnico o religioso”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio indirizzato. Imolaoggi.it

