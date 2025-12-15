Strage Sydney Mattarella | Ignobili atti di terrorismo

In seguito alla tragica strage di Sydney, il Presidente Mattarella ha condannato fermamente l’attacco, definendolo un atto ignobile di terrorismo. Nel suo messaggio, ha espresso solidarietà alle vittime e ha ribadito la condanna di ogni forma di violenza, antisemitismo e odio etnico o religioso, sottolineando l’importanza di contrastare con fermezza questi comportamenti.

© Imolaoggi.it - Strage Sydney, Mattarella: “Ignobili atti di terrorismo” “Quali che siano le causali e le responsabilità di questo vile attentato, rinnovo le più dure espressioni di condanna contro gli ignobili atti di terrorismo, le ripugnanti manifestazioni e forme di antisemitismo, ogni espressione di fanatica violenza alimentata da odio etnico o religioso”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio indirizzato. Imolaoggi.it Australia, dura condanna di Mattarella: “Ignobili atti di terrorismo” - (askanews) – “Quali che siano le causali e le responsabilità di ... msn.com

Strage a Bondi Beach, 15 morti durante l'Hanukkah. "Attacco antisemita" - Ma Hannukah si è trasformata in tragedia per la comunità ebraica di Sydney. msn.com

La presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane: “Allarme costante”. Circolare della Pubblica sicurezza: massima attenzione sugli obiettivi sensibili Leggi l'articolo #StragediSydney - facebook.com facebook

Sydney, due uomini armati e gli spari: strage alla festa ebraica di Hanukkah. I killer sono padre e figlio: il primo ucciso dalla polizia x.com