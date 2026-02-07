Cavi tranciatiipotesi sabotaggio treni

Questa mattina si indaga su un possibile atto di sabotaggio alla stazione di Bologna Centrale. Alcuni cavi sono stati tranciati, causando interruzioni e danni a tre linee ferroviarie. La polizia sta lavorando per capire se si tratta di un gesto doloso o di un incidente. Per ora, nessuna pista esclusa.

12.45 Si ipotizza il dolo. Cavi tranciati vicino alla stazione ferroviaria di Bologna Centrale e danni a tre linee. Treni in tilt: sospesi o in ritardo. Un sabotaggio anarchico-antagonista è tra le ipotesi. Indaga la Digos. La pista è il sabotaggio legato ai Giochi. Danneggiamenti alle linee ferroviarie: rimosso un ordigno rudimentale su uno scambio, recisi cavi elettrici dell'AV e fiamme in una cabina elettrica su un'altra linea. Si pensa a un atto dimostrativo sul modello di quanto accadde nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Questa mattina alla stazione di Bologna Centrale alcuni cavi sono stati tranciati, causando disagi ai treni.

Questa mattina, un incendio vicino alla stazione di Pesaro ha bloccato i binari e causato ritardi fino a 90 minuti sui treni.

