Treni disagi e ritardi a Bologna | due convogli bloccati alla stazione San Ruffillo per guasti elettrici

Due treni sono rimasti bloccati alla stazione di San Ruffillo, Bologna, a causa di guasti elettrici. L'incidente ha causato disagi ai passeggeri e ritardi nelle operazioni di circolazione ferroviaria. Le autorità competenti sono intervenute per risolvere la situazione e ripristinare la normale attività dei treni. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti sui collegamenti ferroviari prima di mettersi in viaggio.

Bologna, 28 dicembre 2025 – Disavventura per due treni rimasti bloccati alla stazione di San Ruffillo a Bologna a causa di problemi alla linea elettrica. Disagi che sono partiti a causa dell'investimento di una persona nel tardo pomeriggio nei pressi della stazione di Firenze Rifredi che ha creato forti ritardi fino a due ore per circa 25 treni mentre altri sono fermi. La circolazione in tarda serata è, infatti, stata fortemente rallentata per gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria conseguenti, a quanto si apprende, al suicidio di una donna avvenuto nei pressi di Firenze Rifredi. Al termine dell'operazione, alle ore 21:50 - rende noto Trenitalia - è stata riattivata la circolazione e pian piano riprenderà in pieno la circolazione.

