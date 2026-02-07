Fiamme e fumo da un tombino vicino la stazione di Pesaro disagi e treni in tilt | ritardi fino a 90 minuti

Questa mattina a Pesaro un incendio si è sviluppato vicino a un tombino nei pressi della stazione. Le fiamme hanno causato fumo e disagi, con i treni che sono rimasti in ritardo fino a 90 minuti. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. La circolazione ferroviaria ha subito pesanti ripercussioni, creando caos tra i pendolari.

Vigili del fuoco in azione nei pressi della stazione di Pesaro dove un incendio è divampato questa mattina vicino a un tombino: traffico ferroviario in tilt con ritardi dei treni fino a 90 minuti.

