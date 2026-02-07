Cavi tranciati e un incendio doloso | ritardi e cancellazioni Mattinata da incubo sui binari

Un atto di sabotaggio ha provocato disagi e caos questa mattina sui binari tra Bologna e Pesaro. I treni hanno subito ritardi e cancellazioni, e in alcuni casi si sono verificati anche incendi dolosi. La situazione ha creato forti disagi in Romagna, con i pendolari costretti a fare i conti con una giornata difficile.

Un atto di sabotaggio dietro il caos treni della mattina di oggi, 7 febbraio, a Bologna e Pesaro. Forti disagi anche in Romagna con ritardi e cancellazioni, sulla linea Bologna-Ancona. Dalle 8.30 i treni sono in forte ritardo a causa dell'incendio a un deviatoio sulla linea ferroviaria Bologna.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Cavi Tranciati Treni nel caos, cavi tranciati e un incendio doloso: ritardi e cancellazioni. E' stato un atto di sabotaggio Questa mattina a Bologna e Pesaro i treni sono rimasti fermi a causa di un atto di sabotaggio. Altra mattinata da incubo per i pendolari: guasti sulla linea tra Bergamo e Milano, ritardi e cancellazioni Questa mattina i pendolari che viaggiano tra Bergamo e Milano si sono trovati di nuovo nel caos. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cavi Tranciati Argomenti discussi: Bologna, caos treni: ritardi di oltre un'ora. Cavi tranciati e un ordigno, ipotesi sabotaggio ai Giochi. Salvini: Attentato, qualcuno...; Tentato furto nel cantiere dell’Alta Velocità, tranciati cavi elettrici -; UE aumenta gli investimenti per la protezione dei cavi sottomarini; Topi nel motore dell’auto e cavi rosicchiati: il racconto di un lettore dei Castelli Romani. Treni a Bologna, cosa è successo? I cavi tranciati, i ritardi e l'ipotesi sabotaggio. Salvini: «Attentato, qualcuno vuole male all'Italia»Sabato di disagi per i viaggiatori per i danneggiamenti subiti dalla linea ferroviaria nel nodo di Bologna. La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa ma i treni hanno ... ilmessaggero.it Cavi tranciati e un ordigno sulla Bologna-Padova, ipotesi sabotaggio Olimpiadi. Mit: Episodi inquietanti. Salvini: AttentatoQuesta mattina la Polfer di Bologna è intervenuta dopo che è stato dato fuoco a uno scambio ferroviario. Il gesto, spiegano gli inquirenti, è presumibilmente doloso, ma non è stato ancora rivendicato. affaritaliani.it Cavi tranciati e un ordigno sulla Bologna-Padova, ipotesi sabotaggio Olimpiadi. Mit: "Episodi inquietanti, Salvini segue con attenzione" ift.tt/1xIH60L x.com E’ stato trovato un ordigno artigianale nei pressi della stazione di Bologna, a Castel Maggiore, dove sono stati tranciai i cavi ferroviari. Sul posto sono presenti anche gli artificieri che stanno facendo accertamenti ma a quanto risulta i cavi sono stati tranciati dall facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.