Treni circolazione in graduale ripresa a Bologna Centrale dopo stop

La circolazione dei treni a Bologna Centrale sta tornando lentamente alla normalità. Questa mattina, alcuni problemi hanno causato un fermo dei treni, costringendo le forze dell’ordine a intervenire. Ora, i treni riprendono a circolare, anche se con qualche ritardo. La situazione resta sotto controllo e si lavora per tornare alla piena regolarità.

Roma, 7 feb. (askanews) – Circolazione dei treni “in graduale ripresa” dopo le problematiche che si sono create questa mattina nei pressi dello snodo di Bologna Centrale, che hanno richiesto un intervento delle Forze dell’ordine. Lo riporta Trenitalia, secondo cui i treni ad alta velocità, gli intercity e i regionali hanno registrato ritardi fino a 120 minuti. Sui regionali, informa la società, si sono verificate limitazioni di percorso o cancellazioni. I problemi sono iniziati questa mattina attorno alle 8 tra Bologna e Castelmaggiore e successivamente la circolazione era stata sospesa nei pressi di Bologna Centrale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Bologna Centrale

Da sabato alle 9 e fino alle 17 di domenica, i treni tra Bologna e Prato non circoleranno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

TRENI PASSEGGERI, MERCI e DIAGNOSTICI alla stazione di BOLOGNA CENTRALE!

Ultime notizie su Bologna Centrale

Argomenti discussi: 'Inconveniente tecnico sulla linea AV Roma-Napoli', ritardi di oltre un'ora; Trenitalia: nel 2025 consegnati 108 treni regionali per un miliardo di euro; Caos treni sulla Roma-Lido, disagi per i pendolari: ritardi e corse saltate sulla Metromare; Incidente in FiPiLi, tamponamento a catena in superstrada.

Treni, circolazione in graduale ripresa a Bologna Centrale dopo stopRoma, 7 feb. (askanews) – Circolazione dei treni in graduale ripresa dopo le problematiche che si sono create questa mattina nei pressi dello snodo di Bologna Centrale, che hanno richiesto un interv ... askanews.it

Treni in ritardo a Bologna fino a 150', cavi tranciati vicino alla stazione: ipotesi sabotaggioSono in corso accertamenti nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale sui cavi tranciati che hanno causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese. Sul posto oltre ... ilmattino.it

#Cavi tranciati nei pressi della stazione ferroviaria di #Bologna Centrale con conseguenti rallentamenti (fino a 90 minuti) o sospensioni dei #treni. Polfer e Digos non escludono un #sabotaggio anarchico-antagonista contro le Olimpiadi, come successe anch facebook

Ci sono forti ritardi ferroviari a causa di un guasto alla stazione di Bologna Centrale x.com