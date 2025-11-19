Ferrovie ritardi di oltre 2 ore sull’Alta velocità per inconveniente tecnico | circolazione in graduale ripresa

Ildifforme.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sulla rete ferroviaria la circolazione dei treni è in graduale ripresa ma persistono i disagi – con ritardi anche superiori a due ore e mezza – per un inconveniente tecnico alla linea di Alta velocità nei pressi di San Pellegrino. Il servizio di Infomobilità di Trenitalia segnala un lungo elenco di convogli Frecciarossa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ferrovie ritardi di oltre 2 ore sull8217alta velocit224 per inconveniente tecnico circolazione in graduale ripresa

© Ildifforme.it - Ferrovie, ritardi di oltre 2 ore sull’Alta velocità per inconveniente tecnico: circolazione in graduale ripresa

Argomenti simili trattati di recente

ferrovie ritardi oltre 2Ferrovie, svolta Ue: nasce Enim. Via libera a più treni e meno ritardi transfrontalieri - Nasce l'ENIM, la nuova rete dei gestori europei che armonizzerà le regole. Da energiaoltre.it

Ferrovie, ricavi a 8,2 miliardi. Gli investimenti su del 15% - Risultati che «confermano l'efficacia della strategia industriale e la solidità del nostro modello operativo», commenta ... ilmessaggero.it scrive

Ferrovie dello Stato, ricavi a 8,2 miliardi nel primo semestre e investimenti in crescita del 15% - Il gruppo Fs chiude il primo semestre con ricavi operativi complessivi in aumento a 8,2 miliardi +2% rispetto al primo semestre 2024. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrovie Ritardi Oltre 2