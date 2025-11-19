Ferrovie ritardi di oltre 2 ore sull’Alta velocità per inconveniente tecnico | circolazione in graduale ripresa
(Adnkronos) – Sulla rete ferroviaria la circolazione dei treni è in graduale ripresa ma persistono i disagi – con ritardi anche superiori a due ore e mezza – per un inconveniente tecnico alla linea di Alta velocità nei pressi di San Pellegrino. Il servizio di Infomobilità di Trenitalia segnala un lungo elenco di convogli Frecciarossa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
