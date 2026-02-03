Questa mattina, le Uopi, unità speciali anti terrorismo, sono state viste in azione in diverse zone della città. Si tratta di una squadra d’élite creata nel 2015, pochi mesi dopo l’attentato a Parigi che causò dodici vittime alla redazione di Charlie Hebdo. La presenza di queste forze speciali dimostra come il rischio di minacce terroristiche rimanga alto, e le autorità continuano a rafforzare i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini.

La loro creazione risale alla primavera del 2015, a pochi mesi dall’attentato con dodici vittime alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi. Le Unità operative di primo Intervento (Uopi) sono state inizialmente inserite dal Dipartimento della pubblica sicurezza all’interno degli Uffici prevenzione generale delle Questura di venti città a maggior rischio terrorismo, compresa Milano ovviamente. Dopo tre anni, i reparti d’élite sono stati istituiti nell’ambito di tredici Reparti prevenzione crimine, prevedendo sezioni interne e distaccate. Squadre come quella entrata in azione domenica pomeriggio in via Cassinis per fronteggiare la minaccia di un uomo armato di pistola sono specializzate sì nella gestione di scenari particolarmente critici, ma vengono impiegate anche nei dispositivi messi in atto da via Fatebenefratelli per attività di vigilanza dinamica o di stazionamento a protezione di obiettivi a particolare rischio di minaccia terroristica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In azione le Uopi, reparto d’élite anti terrorismo

