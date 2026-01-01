È arrivato il cuore trapianto riuscito in un bambino di 8 anni La nuova vita di Pietro

A Perugia, il 1 gennaio 2026, si celebra il successo di un trapianto di cuore eseguito su un bambino di 8 anni. Pietro, dopo un lungo periodo di attesa, ha ricevuto il nuovo organo che gli permette di affrontare una nuova fase della sua vita. Questo intervento rappresenta un importante traguardo medico e un’occasione per riflettere sull’importanza delle donazioni e dell’assistenza sanitaria pediatrica.

Perugia, 1 gennaio 2026 – Convivere ad appena 8 anni con un’attesa estenuante come può essere quella di un trapianto di cuore. Aspettare oltre un anno che il sogno di vivere come tutti i bambini della sua età si avveri e poi, proprio nei giorni vicini al Natale, ricevere la notizia più desiderata: “Abbiamo un donatore ”. E la gioia che riempie la stanza dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù dove il piccolo è ricoverato. La storia di Pietro, il bambino di Perugia, ha commosso l’Italia intera. La sua condizione clinica, fanno sapere i medici, era particolarmente complessa, ma grazie all’impiego, per la prima volta in campo pediatrico, di un nuovo farmaco l’operazione è perfettamente riuscita e Pietro si è risvegliato la vigilia di Natale con un cuore nuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

