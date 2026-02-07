Trapani Shark? Il vero è per la Fortitudo Bologna

Matteo Boniciolli si lascia andare a qualche riflessione sulle recenti esclusioni nel basket italiano. In un’intervista al Corriere dello Sport-Stadio, l’ex allenatore spiega che il vero obiettivo è sempre la squadra, e non i nomi o le polemiche. La sua voce si aggiunge al dibattito aperto tra chi pensa che le esclusioni siano necessarie e chi invece si chiede se siano sempre la strada giusta.

Un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio mette in rilievo riflessioni di Matteo Boniciolli su temi chiave del basket nazionale, tra esclusioni, bilanci e leadership tecnica. L'intervento analizza l'impatto di decisioni recenti sul panorama della LBA e richiama l'attenzione sull'esperienza dei club in rapporto alle dinamiche sportive ed economiche del campionato. Boniciolli osserva che la società fa bene a stringersi attorno a un allenatore di grande competenza come Caja, sottolineando l'importanza della stabilità tecnica in momenti complessi. nell'occasione, emerge anche una parentesi sui fatti che hanno coinvolto la Fortitudo Bologna due anni fa, con riferimenti al contesto della stagione playoff e alle ripercussioni affrontate dal club.

