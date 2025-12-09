Cosa sta succedendo con il Trapani Shark

Il Trapani Shark vive un momento di grande entusiasmo dopo aver concluso con successo i quarti di finale playoff. La vittoria contro Reggio Emilia, culminata con un tiro in sospensione di Langston Galloway, ha rafforzato la fiducia della squadra in vista delle prossime sfide. L’atmosfera è carica di aspettative e determinazione per il proseguimento della stagione.

Quando l'ex Detroit Pistons e New York Knicks Langston Galloway chiude con un tiro in sospensione la serie dei quarti di finale playoff contro Reggio Emilia tutto sembra andare al meglio per il Trapani Shark. I siciliani sono arrivati secondi nella stagione regolare e soprattutto sono dal lato del tabellone più semplice sulla carta, evitando sia la Virtus Bologna che l'Olimpia Milano, impegnate nell'altra semifinale. È il 22 maggio, e il giorno prima proprio il Trapani ha subito una mazzata in vista della stagione successiva, con quattro punti di penalità comminati dal Consiglio Federale della FIP per "irregolarità amministrative relative al corretto adempimento di versamenti IRPEF ed INPS".

