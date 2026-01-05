Caos Trapani Shark multa e sconfitta a tavolino dopo la rinuncia contro la Virtus Bologna Antonini | In coppa giocheremo

Il Caos Trapani Shark ha subito una multa e una sconfitta a tavolino dopo aver rinunciato alla partita contro la Virtus Bologna. La gara è stata omologata con il risultato di 20-0, con l’obbligo per il Trapani Shark di disputare la prossima partita in coppa. Antonini ha confermato la volontà di partecipare alle competizioni ufficiali, nonostante le recenti difficoltà.

"Perdita della gara e omologazione della stessa con il risultato di 20-0 con obbligo del Trapani Shark S.S.D. A R.L. di pagamento dell'ammenda di euro 50mila prevista per la prima rinuncia alle gare". Così in una nota il giudice sportivo ha decretato la scontata sconfitta a tavolino al club di basket trapanese dopo la mancata presentazione per il match contro la Virtus Bologna previsto per domenica 4 gennaio. Il club siciliano aveva comunicato via mail " l'impossibilità di partecipare alla gara " "per asseriti motivi di forza maggiore ritenuti dalla LBA non idonei a giustificare il rinvio di gare già calendarizzate", si legge ancora nella nota del giudice sportivo.

