Procedono i lavori della tramvia fiorentina per Bagno a Ripoli. Dalla sera di mercoledì 10 dicembre 2025, si spiega in una nota di Palazzo Vecchio, scatterà la nuova fase dei lavori per le sistemazioni in viale Giovine Italia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tramvia Firenze: cambiano i cantieri sul viale Giovine Italia

