Traguardo in Lombardia Una Neurochirurgia all’avanguardia con l’AI

La neurochirurgia di Varese ha fatto un passo avanti importante. Per la prima volta in Lombardia, è stato impiantato un neurostimolatore midollare con intelligenza artificiale. L’intervento apre nuove possibilità per chi soffre di dolore cronico. Ora si guarda con speranza a terapie più efficaci e tecnologicamente avanzate.

La Neurochirurgia di Varese ha eseguito il primo impianto in Lombardia di un neurostimolatore midollare dotato di intelligenza artificiale, segnando un importante passo avanti nell'ambito delle terapie per il dolore cronico e dell' innovazione clinica. Da anni l'équipe della Neurochirurgia varesina impianta neurostimolatori midollari per il trattamento del dolore cronico, dispositivi che consentono al paziente di modulare autonomamente la stimolazione attraverso un telecomando di dimensioni ridotte. Con questa nuova tecnologia si introduce una funzionalità innovativa: l'intelligenza artificiale integrata nel neurostimolatore.

