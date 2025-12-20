Cina Grimaldi | accordo con l’istituto bancario di Pechino per una flotta green e all’avanguardia

Grimaldi Euromed S.p.A., parte del Gruppo Grimaldi, ha concluso un accordo di finanziamento con Bank of China – Filiale di Milano. Questa collaborazione riguarda la copertura parziale dell’acquisto della nuova nave Grande Melbourne, contribuendo all’obiettivo di sviluppare una flotta più sostenibile e all’avanguardia.

Grimaldi Euromed S.p.A., società del Gruppo Grimaldi, ha siglato un accordo di finanziamento con Bank of China – Filiale di Milano, destinato alla copertura parziale dell’acquisto della nuova nave Grande Melbourne. L’operazione, relativa a un importo di € 57 milioni e con durata di 10 anni, sostiene l’ampio piano di investimenti della compagnia di navigazione partenopea per il potenziamento ed ammodernamento della propria flotta. La Grande Melbourne è, infatti, la quinta di 17 nuove navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ordinate dal Gruppo Grimaldi tra il 2022 e il 2023, per un investimento complessivo di oltre USD 1,6 miliardi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

